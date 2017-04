Locadia is ploeggenoten dankbaar voor hulp bij revalidatie

De spits van PSV rende na zijn treffer in de 21e minuut naar de kant waar alle wisselspelers klaar stonden om hem te feliciteren.

''Iedereen heeft mij zeer geholpen'', aldus Locadia, die eind augustus geblesseerd raakte en pas in februari zijn rentree maakte, tegen FOX Sports. ''Het is super om te scoren. Als spits heb je dat nodig. Ik weet wat ik kan brengen.''

Het tweede doelpunt kwam op naam van huurling Marco van Ginkel, die met PSV is gestegen naar de tweede plaats en zondag met veel interesse kijkt naar het duel tussen Ajax en Feyenoord.

''We hebben weinig weggegeven en speelden solide. We hebben weer de nul gehouden, dat is goed. Er zit veel beweging in onze ploeg, dat is lastig voor de tegenstander'', zei Van Ginkel.

Cocu

PSV-trainer Phillip Cocu zei na de overwinnig op Sparta dat hij het kampioenschap voor zijn ploeg nog niet uitsluit. Hij hoopt daarbij op hulp van Ajax.

"We spelen altijd om kampioen te worden. Ajax zal moeten winnen van Feyenoord, dan zijn er nog dingen mogelijk. We hebben wel gezegd, we gaan ons eerst richten op de tweede plek. Als er dan nog meer mogelijk is zullen we die kans zeker pakken", aldus Cocu.

