Ierse bondscoach O'Neill haalt hard uit naar Koeman

Op de website van de Ierse voetbalbond noemde O'Neill Koeman een "meestertacticus van het verwijtspelletje".

McCarthy had een lichte hamstringblessure toen hij zich bij de nationale ploeg van Ierland meldde, maar gaf zelf aan dat hij kon spelen.

Koeman zei vrijdag in zijn persconferentie dat O'Neill zijn speler tegen zichzelf in bescherming had moeten nemen. Ook vond de Nederlander dat McCarthy beter voor zichzelf moet zorgen.

O'Neill bleek niet van de kritiek van Koeman gediend en wees op de korte zomervakantie van elf dagen die McCarthy na het EK van Everton kreeg. Ook benadrukte hij dat de middenvelder sinds begin oktober niet meer voor Ierland speelde en dus al een halfjaar volledig onder toezicht van Everton stond.

"Wellicht was in dit geval even stilletjes nadenken over het eigen gedrag beter geweest voor de Everton-coach en zijn medische staf", besloot O'Neill.