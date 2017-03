Wozniacki ten koste van Pliskova naar finale Miami

De andere finalist moet komen uit de partij tussen Johanna Konta en Venus Williams. De nummers tien en elf van de plaatsingslijst spelen later donderdag tegen elkaar.

Pliskova werkte in de partij, die twee uur en zestien minuten duurde, in de eerste set bij een achterstand van 4-5 drie setpoints weg om daarna met 7-5 te winnen. De nummer twee van de plaatsingslijst raakte daarna echter haar ritme volledig kwijt. Mede daardoor kon Wozniacki haar vierde zege in vijf onderlinge partijen behalen.

De 26-jarige Deense revancheert zich met haar overwinning voor de nederlaag die ze vorige maand leed in Doha. Pliskova was toen in de finale met 6-3 en 6-4 te sterk voor de voormalig nummer één van de wereld.

Williams is de enige oud-winnares die nog in het toernooi zit. De Amerikaanse pakte de titel in 1998, 1999 en 2001. Voor Wozniacki is het voor het eerst dat ze de finale van het prestigieuze toernooi in de Verenigde Staten haalt.

Mannen

Ook in het mannentoernooi worden de halve finales donderdag afgewerkt. Eerst neemt Roger Federer (4) het op tegen Tomas Berdych (10). Alexander Zverev (16) krijgt Nick Kyrgios (12) tegenover zich.