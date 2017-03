Van Gerwen en Van Barneveld boeken ruime zege in Premier League

Van Gerwen sluit de eerste groepsfase af als koploper. Hij heeft in totaal veertien punten, één meer dan Peter Wright. 'Barney' heeft twaalf punten verzameld en staat daarmee op de derde plaats.

'Mighty Mike' leed vorige week in Manchester een zeldzame nederlaag tegen Van Barneveld, maar zijn zelfvertrouwen bleek geen deuk opgelopen te hebben. Tegen Chisnall was hij zelfs op weg naar een 7-0 overwinning, maar dat wist de Engelsman ternauwernood te voorkomen.

Wade, met acht punten op de zevende plaats, kende tegen Van Barneveld een slechte dag. Bij een 5-0 achterstand pakte de 'Machine' pas zijn eerste leg van de wedstrijd. De vierde zege op rij voor de Hagenaar kwam echter geen moment in gevaar.

Klaasen

Jelle Klaasen slaagde er niet in om met een overwinning afscheid te nemen van het toernooi. Hij ging in zijn laatste groepsduel onderuit tegen Phil Taylor: 5-7.

Klaasen wist al dat een vervolg in de Premier League er voor hem niet in zou zitten. Desondanks nam hij tegen Taylor brutaal een 4-1 voorsprong. Van de volgende zeven legs gingen er echter zes naar 'The Power'.

De Premier League gaat na deze week verder met acht spelers. Normaal gesproken zorgt 'Judgement Day', waarop de twee laagst geklasseerde spelers afvallen, voor een spannende ontknoping. Klaasen en Kim Huybrechts wisten echter na hun nederlaag vorige week in Manchester al dat uitschakeling onvermijdelijk was.

Huybrechts kwam donderdag in Cardiff zelfs niet meer in actie. De Belg meldde zich af omdat hij bij zijn terminaal zieke moeder wil zijn. Het leverde hem een reglementaire 7-0 nederlaag op tegen Wright.

De tiende speelronde van de Premier League Darts is volgende week in Dublin. Het speelschema daarvoor wordt pas later bekendgemaakt.