André Paus aan de slag als hoofdtrainer van Griekse Larissa

Larissa promoveerde afgelopen seizoen naar het hoogste niveau in Griekenland en bezet daar momenteel de twaalfde plaats in de zestien clubs tellende competitie. De ploeg staat drie punten boven de degradatiestreep.

Paus tekent een contract voor anderhalf jaar. De Grieken hebben een eenzijdige optie om het contract daarna te verlengen tot medio 2020. Op maandag zal de officiële presentatie plaatsvinden.

De oud-speler van onder meer FC Twente en Heracles Almelo werd in 2016 ontslagen bij het Cypriotische Anorthosis Famagusta. In november ging hij in Enschede aan de slag als scout van zijn oude club.

In Nederland was Paus nooit actief als hoofdtrainer in het betaald voetbal. Wel had hij na zijn profcarrière Jong Vitesse en de amateurs van WKE, Spakenburg en Lienden onder zijn hoede.