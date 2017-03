FIFA wil Europa zestien tickets geven voor WK 2026

Bij het WK van 2026 worden voor het eerst 48 landen toegelaten. Bij de komende twee WK's, in Rusland (2018) en Qatar (2022), zijn nog gewoon 32 landen van de partij.

Afrika krijgt in de nieuwe opzet maar liefst negen tickets, vier meer dan nu het geval is. Het beste land van Oceanië wordt voor het eerst rechtstreeks toegelaten, zonder een play-off te hoeven spelen.

Azië mag in de nieuwe opzet vanaf 2026 met acht landen deelnemen (nu 4 of 5). Uit Noord- en Midden-Amerika zijn zes landen welkom (nu 3 of 4).

Zuid-Amerika profiteert het minst. De FIFA wil zes landen uit dat continent rechtstreeks toelaten. Nu heeft Zuid-Amerika nog vier directe tickets, maar via play-offs kan daar nog een vijfde bijkomen.

Op het WK van volgend jaar zijn er, inclusief gastland Rusland, veertien Europese landen actief. Vier jaar later in Qatar zullen dat er weer gewoon dertien zijn.

Minitoernooi

De laatste twee tickets voor het WK van 2026 zullen op een bijzondere manier worden verdeeld. De FIFA is van plan om in november 2025 in het gastland een minitoernooi af te werken met zes landen. Twee daarvan plaatsen zich voor het WK.

Bij die deelnemers zal in beginsel geen Europees land zitten. De andere vijf continenten vaardigen één land af. De zesde deelnemer komt uit het continent dat het WK organiseert.

Het minitoernooi geldt dan als een testevent voor het aankomende WK. Het is onduidelijk of de Confederations Cup, dat nu die functie vervult, daardoor op de tocht komt te staan.

Waar het WK van 2026 zal worden gehouden, is nog niet bekend. Tot nu toe hebben de Verenigde Staten, Mexico, Colombia en Canada hun interesse kenbaar gemaakt.