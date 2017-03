Southampton vreest dat seizoen voorbij is voor Van Dijk

De centrale verdediger liep de blessure eind januari op in een wedstrijd tegen Leicester City. Verwacht werd dat hij twee tot drie maanden aan de kant zou staan, maar die inschatting blijkt te optimistisch.

"Het is een blessure die lang duurt", legde trainer Claude Puel donderdag uit op een persconferentie. "We moeten maar afwachten of hij dit seizoen nog in actie kan komen."

De lange afwezigheid is een tegenslag voor de huidige nummer tien van de Premier League. "Hij is een heel belangrijke speler voor ons, onze aanvoerder. Hij behoort in mijn ogen tot de beste verdedigers van de Premier League", zegt Puel.

Van Dijk (25) kwam dit seizoen 34 keer in actie voor Southampton. Volgens niet bevestigde berichten staat de oud-speler van FC Groningen in de belangstelling van de topclubs Chelsea en Manchester City.

Oranje

Als Van Dijk dit seizoen niet meer in actie komt, heeft dat ook gevolgen voor het Nederlands elftal. Nederland oefent voor de zomer nog tegen Marokko (31 mei) en Ivoorkust (4 juni). Op 9 juni staat de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg op het programma.

Van Dijk speelde tot nu toe twaalf interlands. Door zijn kwetsuur was hij er afgelopen week tegen Bulgarije en Italië logischerwijs niet bij.

