Gilbert schrijft eindklassement Driedaagse De Panne op zijn naam

De Australiër legde de 14 kilometer in De Panne af in 17.38. Daarmee bleef de renner van Orica-Scott Sylvain Chavanel nipt voor. De Fransman finishte in dezelfde tijd. Alexander Kristoff werd derde op twee seconden.

Gilbert zette de zevende tijd neer en volgt met zijn eindzege Lieuwe Westra op. De inmiddels gestopte Fries won de Belgische rittenkoers vorig jaar in dienst van Astana.

Peter Koning was donderdag de beste Nederlander in 18.14. De renner van Aqua Blue Sport had zelfs even de beste tijd in handen en werd uiteindelijk negende.

Eerder op donderdag sprintte Kittel naar de zege in de ochtendetappe. Hij versloeg Alexander Kristoff en Sacha Modolo in de massasprint.

Ronde van Vlaanderen

De 34-jarige Gilbert is bij Quick-Step Floors zondag een van de kopmannen in de Ronde van Vlaanderen. De Belgische kampioen ontbrak in de laatste vier edities.

Gilbert deelt het kopmanschap zondag met Tom Boonen. De Belg is aan zijn laatste weken als profrenner bezig en won 'Vlaanderens Mooiste' al drie keer. Niki Terpstra is eveneens opgenomen in de ploeg van Quick-Step.