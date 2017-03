Li Jie, Eerland en Vermaas in selectie voor WK tafeltennis

Bij de mannen zijn Rajko Gommers, Laurens Tromer en Ewout Oostwouder geselecteerd, zo meldde Paul Haldan, technisch directeur van de tafeltennisbond, donderdag.

Li Jie doet naast het enkelspel ook mee in het vrouwendubbel. De Poolse Li Qian is daarin haar partner. Eerland en Vermaas vormen ook een duo in het dubbelspel. In het gemengddubbel speelt Vermaas samen met Gommers. Zij zijn Nederlands kampioen. Eerland speelt in het gemengddubbel met de Fin Benedek Olah.

Tromer en Oostwouder vormen een team in het mannendubbelspel. Gommers moet nog kijken met welke buitenlandse speler hij een duo gaat vormen.

Het Nederlandse team staat onder begeleiding van Li Jiao (hoofdbondscoach) en Elena Timina (bondscoach vrouwen).