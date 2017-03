Kittel sprint ondanks val naar zege in ochtendetappe De Panne

Kittel klopte na 111 kilometer Alexander Kristoff, die tweede werd. De Noor schreef woensdag nog de tweede etappe op zijn naam. De Italiaan Sacha Modolo finishte als derde.

Vorig jaar was Kittel ook al de snelste in de ochtendetappe. Hij was blij dat hij die prestatie kon herhalen. "In de eerste twee etappes was ik ook sterk, maar dan boekte ik geen resultaat. Nu was ik gelukkig wel de winnaar", zei Kittel, die rijdt voor Quick-Step Floors, kort na de finish.

Philippe Gilbert, dinsdag winnaar van de eerste etappe, blijft leider in het algemeen klassement. De Belgische rittenkoers wordt donderdagmiddag afgesloten met een tijdrit over 14 kilometer door De Panne, die om 14.30 uur begint.

De 34-jarige Gilbert verdedigt in de tijdrit een voorsprong van 50 seconden op de Oostenrijker Matthias Brändle, die tweede staat.

Drie Nederlanders

Kort na de start donderdag in kustplaats De Panne ontstond er een kopgroep van negen renners, waaronder de Nederlanders André Looij, Elmar Reinders (beiden Roompot-Nederlandse Loterij) en Rob Ruijgh (Tarteletto). Zij hadden gezelschap van de Belgen Kevin Deltombe, Elias Van Breussegem en Arjen Livyns, de Italiaan Enrico Barbin, de Rus Alexey Tsatevich en de Noor Anders Skaarseth.

De vluchters bleven lang vooruit in de rit die gekenmerkt werd door valpartijen in de laatste kilometers. Vijftien kilometer voor de meet ging ook Kittel onderuit, maar hij hield daar geen grote schade aan over waardoor hij weer aan kon sluiten in het peloton. Ook in de laatste twee kilometer werd er nog gevallen.

Op het moment dat Kittel viel waren er nog maar vier koplopers over: Reinders, Deltombe, Van Breussegem en Skaarseth. Ook zij hielden geen stand, waardoor het peloton zich op mocht gaan maken voor de massasprint. In die sprint was Kittel ondanks zijn valpartij de snelste.