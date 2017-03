Van Gerwen beseft dat hij zich geen misstappen meer kan veroorloven

"Ik sta gelukkig nog altijd bovenaan en dat is ook waar ik wil staan. Maar het staat heel dicht bij elkaar", zegt de 27-jarige Brabander op de website van de PDC. Van Gerwen heeft twaalf punten met achter hem Peter Wright (11), Van Barneveld (10), Gary Anderson (9) Adrian Lewis (9) en Phil Taylor (9).

"Ik kan me door die kleine verschillen niet nog meer puntenverlies veroorloven. Maar dat moet goed komen. De nederlaag tegen Raymond was teleurstellend, maar ik heb me de afgelopen week goed kunnen voorbereiden op de volgende speelronde."

Met het verlies tegen Van Barneveld kwam er in Manchester een einde aan een reeks van 44 ongeslagen tv-wedstrijden. Donderdagavond kan hij zich in Cardiff in de negende Premier League-speelronde revancheren tegen Dave Chisnall.

"Ik zal in vorm moeten zijn om Dave te verslaan. Hij is een briljante speler die hele hoge scores kan gooien."

Huybrechts

Naast Van Gerwen komen met Jelle Klaasen en Van Barneveld donderdag nog twee Nederlanders in actie in de hoofdstad van Wales. Voor Klaasen, die speelt tegen Taylor, is de Premier League daarna voorbij, omdat de twee darters met de minste punten afvallen.

Van Barneveld speelt tegen James Wade en ziet die wedstrijd, mede door zijn zege op Van Gerwen, met vertrouwen tegemoet. "Ik ben in vorm", aldus de 49-jarige Hagenaar, die een week eerder ook al te sterk was voor Gary Anderson.

"In twee weken tijd heb ik de nummer één en twee van de wereld verslagen. Dat is fantastisch. Tegen Wade wil ik de goede resultaten een vervolg geven."

De Belg Kim Huybrechts heeft zich afgemeld in Cardiff omdat zijn moeder ernstig ziek is. Hij zou spelen tegen Wright, die een reglementaire 7-0 overwinning krijgt toegewezen. Huybrechts is al uitgeschakeld voor het vervolg in het toernooi.