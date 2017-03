Rusland negeert forse kritiek Duitsland op organisatie WK 2018

"We hebben in de voorbereiding op het WK een goede samenwerking met de FIFA. Buitenlandse politici proberen ons gewoon te isoleren. We moeten hen geen aandacht geven", aldus voorzitter Vitaly Mutko van het organisatiecomité woensdag.

De discussie in Duitsland over het WK is deze week aangezwengeld door gebeurtenissen bij protesten tegen corruptie in Rusland. De politie pakte daarbij honderden mensen op, onder wie oppositieleider Alexej Navalny.

Vicevoorzitter Michael Fuchs van de fractie van CDU/CSU waarschuwde Rusland dinsdag al. "Een land dat de meest elementaire burger- en grondrechten niet garandeert, kan geen WK organiseren. De boycot van sportevenementen moet een zeldzame uitzondering blijven, maar Rusland begeeft zich al een tijd op gevaarlijk vlak."

Confederations Cup

Regerend wereldkampioen Duitsland is op weg om zich overtuigend te plaatsen voor het WK van volgend jaar. 'Die Mannschaft' won tot dusver alle kwalificatieduels in groep C en scoorde in die vijf wedstrijden in totaal twintig keer.

Komende zomer wacht de Duitsers ook al een toernooi in Rusland. De ploeg van bondscoach Joachim Löw komt vanaf 17 juni in actie op de Confederations Cup, waar het is ingedeeld in een groep met Chili, Kameroen en Australië. Portugal, Mexico, Nieuw-Zeeland en Rusland zitten in de andere groep.

