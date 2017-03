KNVB wil uiterlijk in juni nieuwe bondscoach voor de groep

Danny Blind moest zondag het veld ruimen na de kansloze 2-0 nederlaag in Bulgarije. Op 9 juni wordt de WK-kwalificatiereeks hervat met een thuiswedstrijd tegen Luxemburg.

"Het lijkt me handig om dan een nieuwe bondscoach te hebben", zei Jean-Paul Decossaux, de commerciële directeur van de KNVB, die op een persconferentie waar het ontslag van Blind werd toegelicht.

Technisch directeur Hans van Breukelen gaat nu de zoektocht naar een opvolger voor Blind leiden. De KNVB wil het liefst voor de oefenwedstrijd van 31 mei tegen Marokko een opvolger voor Blind aangesteld hebben.

Veel geschikte Nederlandse kandidaten liggen vast. Frank Rijkaard voelt weinig meer voor een loopbaan als trainer en Ruud Gullit botste recent met Van Breukelen. Frank de Boer wil voorlopig graag als clubtrainer aan de slag en niets wijst er op dat Louis van Gaal zijn pensioen wil uitstellen voor een terugkeer naar de nationale ploeg.

Koeman

Decossaux verklaarde dat ook Ronald Koeman een kandidaat is. De huidige trainer van Everton wilde na het laatste WK graag bondscoach van Oranje worden maar de KNVB koos toen voor Hiddink.

"We hebben iemand nodig die het Nederlands voetbal vooruit kan helpen'', zei Decossaux. "Ronald Koeman kan zo iemand ook zijn. Maar hij zit bij een club. Zoals er bij meer trainers die bij ons op een lijst staan wel iets aan de hand is.''

De KNVB sluit ook een buitenlandse bondscoach niet meer uit. "Alle opties zijn opties'', zei Decossaux.

Ingrijpen

Volgens Decossaux was de positie van Blind na de afgang in Sofia onhoudbaar geworden en was ingrijpen noodzakelijk. "We hebben een tijdje een opgaande lijn gezien na het echec van vorig jaar'', doelde Decossaux op het gemiste EK in Frankrijk. "We waren daar erg verheugd over.

"Maar tijdens de wedstrijd tegen Bulgarije herkenden we niets meer in de opbouw waar we mee bezig waren. Onze kansen op deelname aan het WK in Rusland zijn geminimaliseerd. We vonden dat we moesten ingrijpen. In het voetbal doe je dat dan zo.''

Blind was zelf niet aanwezig op de persconferentie. "Ik had een goede band met hem, dus ik vind het afschuwelijk", zegt Decossaux "Ik zag alleen maar triestheid bij hem."