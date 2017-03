Blind betreurt ontslag na 'incident' in Bulgarije

"Ik heb er alles in gestopt wat ik in me had", meldt hij in een persbericht van de KNVB. "Jammer dat het hiermee eindigt."

Blind maakte zaterdag na het verlies in Bulgarije nog de indruk er weinig vertrouwen meer in te hebben. Hij gaf aan na de wedstrijd van dinsdag tegen Italië 'in de spiegel te gaan kijken', maar de KNVB wilde dat niet afwachten.

"We hebben respect voor wat Danny betekend heeft voor ons en voor het elftal tijdens zijn dienstverband", zegt Jean Paul Decossaux, commercieel directeur van de KNVB. "Maar omdat de sportieve resultaten helaas zijn tegengevallen, en nu ook de kwalificatie voor het WK in Rusland moeizaam verloopt, voelen we ons helaas genoodzaakt afscheid van hem te nemen."

Om 22.00 is er een persconferentie in het Hilton Hotel in Amsterdam, waar meer tekst en uitslag zal komen over het ontslag van Blind. Hij stond ruim anderhalf jaar aan het roer bij het Nederlands elftal.