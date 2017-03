Sagan verbolgen over tactiek van Terpstra in Gent-Wevelgem

De twee Belgen namen met nog twintig kilometer te gaan afstand van hun medevluchters. Omdat Terpstra geen aanstalten maakte om ze terug te pakken, hield ook Sagan zijn benen stil. Van Avermaet rekende op de streep uiteindelijk af met Keukeleire.

"Ik heb geen idee wat Terpstra van plan was", mopperde Sagan voor de camera van Sporza. "Eerst wil hij niet meewerken en daarna valt hij gewoon zelf aan. Dat is maar één voorbeeld van hoe je een koers tegen mij kunt verliezen."

"Wat verwacht Terpstra eigenlijk van mij? Ik ben zijn ploegmaat toch niet. Ik moet toch niet al het werk opknappen, zodat hij mij kan kloppen in de sprint?"

Sagan deed uiteindelijk nog wel een poging om in zijn eentje naar de koplopers toe te rijden, maar toen dat mislukte, verspilde hij weinig energie meer.

Met het oog op de Ronde van Vlaanderen van volgende week denkt Sagan dat de teleurstelling van zondag juist in zijn voordeel kan werken. "Dit werkt juist motiverend. Als je altijd wint, verlies je je motivatie. Nu heb ik weer honger om te winnen. Maar één tegen allen, dat is geen sport. Dat is een goedkoop spelletje."

Wereldkampioen

Sagan was achter Van Avermaet en Keukeleire 'the best of the rest' en verdreef Terpstra (vierde) van het podium. De renner van Quick-Step-Floors trok zich de woorden van Sagan niet echt aan.

"Ik ben geen wereldkampioen. Volgens mij hadden wij Tom Boonen en Fernando Gaviria in het peloton zitten. Die kunnen behoorlijk aankomen, dus dan is het niet aan mij om dat gaatje te dichten. Het was een beetje vijf honden vechten om het been en twee gaan er mee heen. Dus ja, hij gaat bluffen, maar ik kan ook heel goed bluffen."

Terpstra vond wel dat hij genoeg werk had verzet in de jacht op Van Avermaet en Keukeleire en wees met de beschuldigende vinger naar de Deen Søren Kragh Andersen. "Hij zat de hele tijd te plakken. Dat wekte al de ergernis. Ik draaide gewoon mee. Ik was niet de beul op kop, maar deed wel mijn beurtjes."

"Ik werd ook een beetje moe van Anderson en toen kwam daar het gaatje en hebben we allemaal te lang gewacht. We hebben heel even ruzie gemaakt en daarna hadden we wel in de gaten dat we beter konden samenwerken om nog iets te proberen. Dat hebben Peter en ik gedaan. Alleen die van Giant-Alpecin niet. Die zat alleen maar te linkeballen. Maar ja, dat is typisch die ploeg."