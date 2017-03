KNVB heeft zondag al gesprek met bondscoach Blind

"Het lijkt me duidelijk dat we goed moeten praten", zei Decossaux zondag voordat het Nederlands elftal in Sofia in het vliegtuig naar Amsterdam stapte.

Decossaux is sinds het vertrek van algemeen directeur Bert van Oostveen de hoogste in rang bij de KNVB.

"Misschien dat er snel duidelijkheid is, misschien ook niet. Dan moeten we even de tijd nemen. Aan overhaaste beslissingen heb je niets. Veel meer kan ik nu niet zeggen. Dat begrijp je toch wel."

Blind zei op het vliegveld van Sofia niet zelf te zullen opstappen voor de oefenterland tegen Italië van dinsdag.

''Ik heb ook mijn verantwoordelijkheid en ben ook nog best strijdbaar'', zei hij. ''Als de KNVB geen andere beslissing neemt, dan ben ik dinsdag nog bondscoach."

Spiegel

Blind zei zaterdag na de pijnlijke 2-0 nederlaag van het Nederlands elftal tegen Bulgarije in de kwalificatiereeks voor het WK van 2018 dat hij zichzelf grondig gaat evalueren.

"Ik ben hier verantwoordelijk voor", zei de bondscoach. "De nederlaag op zich, maar ook de manier waarop die tot stand kwam. Dat trek ik me aan. Dan is het logisch dat je jezelf een spiegel voor gaat houden."

"Ik werk al bijna veertig jaar in de voetballerij en weet hoe de hazen lopen. Het is logisch dat de KNVB ook gaat nadenken, daar zijn de mensen die beslissingen moeten nemen voor. Ik ga nadenken over mezelf, over mijn keuzes en hoe ik heb gefunctioneerd", aldus Blind.

Voor Decossaux staat een snel vertrek van Blind allerminst vast. "Het gebeurt in de voetballerij wel vaker dat er na een teleurstelling iets wordt geroepen. Alles is nog mogelijk."

Van Breukelen

Hans van Breukelen, technisch directeur van de KNVB, wilde niet op de zaken vooruit lopen. ''Wat moet ik nu zeggen'', vroeg hij zich af. ''Laten we even afwachten.''

Het Nederlands elftal zakte door de nederlaag tegen de Bulgaren van de tweede naar de vierde plaats in de groep. Na het gemiste EK van vorig jaar in Frankrijk is nu ook het WK van Rusland ver weg.

Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor de mondiale eindronde. De beste acht nummers twee van negen poules krijgen een herkansing in de play-offs.