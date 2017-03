Hoedt snapt niet dat Blind hem buiten basis hield tegen Bulgarije

"Ik moet het accepteren, maar hoef het niet te begrijpen'', zei de verdediger van Lazio na de 2-0 nederlaag in Sofia.

Bondscoach Danny Blind gaf de voorkeur aan Matthijs de Ligt als vervanger van de geblesseerde Stefan de Vrij. Met de 17-jarige Ajacied koos Blind voor een rechtsbenige verdediger naast de linksbenige Bruno Martins Indi. Hoedt is linksbenig.

"Maar Van Dijk en Bruma zijn allebei rechtsbenig", wist Hoedt. "Ze deden het goed samen. Waarom kunnen er dan geen twee linksbenige spelers samen spelen?''

Niet goed

Uitgerekend De Ligt had schuld aan de openingstreffer van Bulgarije en werd in de rust gewisseld door Blind. Hoedt kwam toen alsnog in het veld en maakte net als De Ligt zijn debuut. "Ik ben blij dat ik mijn debuut heb gemaakt'', zei de 23-jarige Hoedt.

"Dit was een volgende stap in mijn loopbaan. Maar deze nederlaag is slecht voor ons. We hebben het niet goed gedaan."

Mogelijk start Hoedt dinsdag wel in de basis, Oranje speelt dan in de Arena vriendschappelijk tegen Italië.

