Knicks-center Noah twintig NBA-duels geschorst vanwege dopinggebruik

De 32-jarige Noah testte positief op een verboden spierversterkend middel, waarna de organisatie van de NBA hem zaterdag besloot te straffen. Hij krijgt gedurende zijn schorsing geen salaris.

Noah is de zoon van de Franse oud-tennisser Yannick Noah. Ook zonder de schorsing zou hij de komende wedstrijden van de Knicks missen, want hij is geblesseerd. Vorige maand kwam Noah voor het laatst in actie voor het basketbalteam uit New York.

Het reguliere seizoen van de Knicks duurt nog tien wedstrijden en de ploeg heeft geen kans meer om de play-offs te halen. Noah weet daardoor dat hij ook de eerste tien duels van het volgende seizoen aan de kant moet blijven.

All-Star Game

Noah werd in New York geboren, maar hij is een Fransman. Vorig jaar verruilde hij Chicago Bulls voor de Knicks. De 2,11 meter lange center ondertekende in New York een vierjarig contract ter waarde van zo'n 66 miljoen euro. In 2013 en 2014 werd hij geselecteerd voor de NBA All-Star Game.

Zonder Noah spelen de Knicks zaterdag uit tegen San Antonio Spurs.