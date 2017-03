Max Verstappen eindigt op twaalfde plek in derde training

Het snelste rondje van de negentienjarige Nederlandse coureur van Red Bull over het stratencircuit van Albert Park in Melbourne ging in 1:26.269. Sebastian Vettel reed in zijn Ferrari veruit de snelste tijd met 1:23.380.

Verstappen had vrijdag in de eerste twee trainingen respectievelijk de vierde en zesde tijd geklokt. Drievoudig wereldkampioen Lewis Hamilton was toen in zijn Mercedes in beide sessies met afstand de snelste.

Om 7 uur Nederlandse tijd begint de kwalificatie voor de race van zondag. De Grote Prijs van Australië is de opening van het nieuwe seizoen in de Formule 1.