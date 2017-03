Teleurgestelde Benzema wil uitleg van bondscoach Deschamps

"Ik wil tenminste de discussie aan kunnen gaan met de coach, zodat ik duidelijkheid krijg. De laatste keer dat ik met hem heb gesproken was voor het EK", vertelt de speler van Real Madrid aan het Franse RMC Sport.

Benzema kreeg in december 2015 van de Franse voetbalbond te horen dat hij voorlopig niet welkom was in de nationale selectie omdat hij eerder verwikkeld was in een afpersingszaak met een seksvideo van collega-international Mathieu Valbuena.

De 29-jarige Benzema miste daardoor onder meer het Europees kampioenschap van vorig jaar. De schorsing van Benzema liep tot september, maar ook daarna riep Deschamps hem nog niet op.

Teleurgesteld

Elke keer als zijn naam opnieuw ontbreekt op de lijst voor 'Les Bleus', moet Benzema de teleurstelling wegslikken.

"Het is moeilijk, want ik ben gek op voetbal en het spelen van grote wedstrijden. Telkens als ik mocht spelen voor Frankrijk, maakte dat me trots."

Deschamps liet begin dit jaar weten dat de deur voor Benzema bij de nationale ploeg niet definitief is gesloten, maar een uitnodiging bij de koploper in de WK-kwalificatiepoule van het Nederlands elftal bleef ook deze interlandperiode uit.

"Het is erg vervelend, zeker als je bij een club als Real Madrid speelt met alleen maar internationals", zegt de 29-jarige aanvaller. "Ik zou graag willen weten waarom ik niet word geselecteerd. Nu hou ik mezelf steeds voor dat het is omdat hij me niet goed genoeg vindt."

Benzema droeg 81 keer het shirt van de nationale ploeg. Hij maakte daarin 27 doelpunten.