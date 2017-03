Van Gerwen aan kop in Premier League Darts na winst op Wade

Na zeven wedstrijden staat de Nederlander op twaalf punten. Hij neemt daarmee de eerste plaats over van Peter Wright, die één puntje minder heeft.

Tot 4-4 kon Wade gelijke tred houden met Van Gerwen, maar op een tussenversnelling moest de nummer drie van de ranglijst het antwoord schuldig blijven.

Van Gerwen komt later donderdag nog een keer in actie, omdat hij eerder noodgedwongen de speelronde in Exeter moest overslaan wegens een rugblessure. Raymond van Barneveld is straks in Manchester zijn volgende opponent.

'Mighty Mike' is dit seizoen in de Premier League nog ongeslagen. Hij won vijf keer en bleef tegen Adrian Lewis en Gary Anderson steken op een gelijkspel.

Dankzij zijn zege op Wade heeft Van Gerwen zelfs een nieuw wereldrecord in handen. Hij blijft als eerste darter ooit 44 tv-wedstrijden op een rij ongeslagen.