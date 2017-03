Zwitserse justitie ondervraagt Beckenbauer over fraude bij toewijzing WK

Justitie in Zwitserland opende twee jaar geleden het onderzoek naar de financiële praktijken bij de toewijzing van het WK voetbal van 2006 aan Duitsland. Beckenbauer was destijds voorzitter van het organiserend comité.

De aanklager laat weten dat Beckenbauer tijdens de ondervraging in Bern goed meewerkte. Of het verhoor ook bruikbare informatie heeft opgeleverd, is niet bekendgemaakt.

De aanklacht tegen Beckenbauer is fors. Samen met drie andere Duitsers van het organisatiecomité wordt hij niet alleen verdacht van fraude en witwassen van geld, maar ook van opzettelijk wanbeheer en verduistering in verband met een betaling van 6,7 miljoen euro aan de FIFA in 2005.

Huiszoeking

Vorig jaar werd al het huis van de oud-topvoetballer in Oostenrijk onderzocht. Onduidelijk is of daarbij extra bewijs tegen hem is gevonden.

Aanleiding voor het Zwitserse onderzoek was in 2015 een publicatie in het Duitse blad Der Spiegel. In verband daarmee trad Wolfgang Niersbach al af als voorzitter van de Duitse voetbalbond.

Ook de Duitse justitie startte in oktober 2015 een onderzoek naar aanleiding van berichten dat Duitsland de organisatie van het WK van 2006 met zwart geld heeft gekocht. Beckenbauer heeft altijd aangegeven niets met omkoping te maken te hebben.