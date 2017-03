Ook Cilic en Del Potro zeggen deelname toe aan grastoernooi Rosmalen

Zowel de Kroaat als de Argentijn deed één keer eerder mee aan het ATP-toernooi. Cilic verloor in 2006 al in de openingsronde en Del Potro strandde in 2008 in de halve finales op het Brabantse gras.

De 28-jarige Cilic is de huidige nummer negen van de wereldranglijst. In 2014 won de Kroaat zijn enige Grand Slam-titel op de US Open. Del Potro is na langdurig blessureleed aan beide polsen bezig aan een knappe comeback en is momenteel de mondiale nummer 34.

Eerder had David Goffin, de nummer twaalf van de wereld, al laten weten naar Rosmalen te komen. De Belg stond vorige maand in de finale van het ABN Amro World Tennis Tournament, waarin hij verloor van de Fransman Jo-Wilfried Tsonga. Bij zijn laatste deelname in Rosmalen, twee jaar geleden, verloor hij de finale van Nicolas Mahut.

De Nederlandse inbreng op het Ricoh Open komt vooralsnog van Robin Haase en Kiki Bertens. Het grastoernooi duurt dit jaar van 12 tot 18 juni.