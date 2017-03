Vierde etappe Ronde van Catalonië ingekort vanwege sneeuwval

Het peloton zou normaal gesproken starten in het dorpje Llivia, in de Pyreneeën. Door sneeuwval is de start echter verplaatst naar het 58 kilometer verderop gelegen Montferrer.

Er werd donderdag nog wel naar de start gereden, op 1223 meter hoogte, maar daar besloot de organisatie de etappe in te korten. De renners hoeven daardoor geen 194,3 kilometer af te leggen, maar 136,3 kilometer. Het eindpunt van de rit is in Igualada.

Na drie etappes is Tejay van Garderen de leider in het algemeen klassement. De Amerikaan van BMC verdedigt een voorsprong van 41 seconden op zijn Spaanse ploegmaat Samuel Sanchez.

Bauke Mollema is de beste Nederlander op de negende plek, op twaalf seconden van zijn kopman Alberto Contador.

De Ronde van Catalonië, die vorig jaar werd gewonnen door Nairo Quintana, duurt tot en met zondag.