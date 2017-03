Federer klopt Wawrinka in Zwitserse finale Indian Wells

Federer pakte de titel op het hardcourt van Indian Wells door in twee sets, 6-4 en 7-5, te winnen van Wawrinka. Hiermee is Federer, samen met Novak Djokovic, recordhouder met vijf titels op het Amerikaanse toernooi. Met zijn 35-jarige leeftijd is de Zwitser ook de oudste winnaar ooit.

Federer zette tijdens het toernooi zijn sterke vorm van de Australian Open door en verloor in het hele toernooi geen enkele set. Het hoogtepunt van de finale was een rally die 21 slagen duurde en uiteindelijk door Federer werd gewonnen.

Wawrinka speelde voor het eerst in de finale van Indian Wells, hij was als derde geplaatst en won zijn halve finale nog overtuigend van de Spanjaard Pablo Carreno. De finale tussen de twee landgenoten was een rematch van de halve finale van de Australian Open die ook door Federer werd gewonnen.

Vrouwenfinale

Elena Vesnina heeft het WTA-toernooi van Indian Wells gewonnen. De Russische klopte op het hardcourt in de Verenigde Staten haar landgenote Svetlana Kuznetsova in een slopende driesetter: 6-7 (6), 7-5 en 6-4.

Beide tennissters begonnen sterk aan de finale in Californië en gunden elkaar geen break. In de tiebreak wist Kuznetsova zich uiteindelijk naar setwinst te slaan.

Het spel in de tweede set was een stuk wisselvalliger. De 30-jarige Vesnina tenniste slordig en sloeg de ene na de andere onnodige fout. Halverwege de set herpakte ze zichzelf en liep bij 4-4 zelfs uit naar 7-5.

In de derde set leek de 31-jarige Kuznetsova in de zesde game de beslissende break te hebben afgedwongen (2-4). Daarna brak Vesnina echter meteen terug waarna ze het initiatief niet meer uit handen gaf. In de negende game leverde Koeznetsova haar service opnieuw in en kon Vesnina op eigen opslag de zege veiligstellen.

Erelijst

Voor Vesnina, de nummer vijftien van de wereld, is het na toernooizeges in Hobart en Eastbourne haar de derde WTA-toernooi uit haar carrière. Kuznetsova, de mondiale nummer acht, heeft met onder meer titels op Roland Garros en de US Open een veel beter gevulde erelijst.

Vesnina won als dubbelaar al meerdere grote toernooien, waaronder drie grandslams.

Later zondag staat de mannenfinale op het programma. Roger Federer neemt het in een Zwitsers onderonsje op tegen Stan Wawrinka.