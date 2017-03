Van den Hurk start op heuvel in halve finale World Baseball Classic

Van den Hurk was op dit toernooi twee keer eerder al de startende werper, in de eerste ronde tegen Zuid-Korea (5-0-winst) en in de openingswedstrijd van de tweede ronde tegen Japan (6-8). De halve finale wordt in de Nederlandse nacht van maandag op dinsdag gespeeld in Los Angeles.

Meulens heeft de Brabantse pitcher de taak gegeven om de slagploeg van Puerto Rico in bedwang te houden. Oranje strijd met de nog ongeslagen honkbalploeg uit het Caribisch gebied om een plek in de eindstrijd van het belangrijkste landentoernooi ter wereld in het honkbal.

Het koninkrijksteam heeft in Los Angeles versterking gekregen van Kenley Jansen. De toppitcher van LA Dodgers, die de plek van Orlando Yntema in de selectie overneemt, geldt als een van de beste 'closers' in de Major League. Jansen moet de wedstrijd in de laatste inning uitgooien als de stand daarom vraagt.