Zevende plaats voor Herlings in tweede manche Argentinië

Herlings was eerder op zondag in de eerste manche als twaalfde geëindigd. In de stand om het wereldkampioenschap schuift hij op van de zeventiende naar de dertiende plaats.

Glenn Coldenhoff kende op het circuit in het Argentijnse Neuquén een teleurstellende tweede manche. Hij viel uit met problemen aan zijn motor. In de eerste manche was de Nederlandse ploeggenoot van Herlings veertiende geworden.

De 26-jarige Coldenhoff had eerder deze maand nog indruk gemaakt met een tweede plaats in de Grand Prix van Indonesië. In de WK-stand vindt hij zichzelf na drie van de negentien GP's terug op de elfde plaats.

Tim Gajser was de grote man dit weekend in Argentinië. De Sloveen won beide manches en gaat aan kop in de WK-stand.

Herlings veroverde drie keer de wereldtitel in de MX2-klasse en stapte dit jaar over naar de koningsklasse MXGP. Door een gebroken middenhandsbeentje tijdens de voorbereiding kon hij echter niet topfit aan het seizoen beginnen.