Mertens scoort fraai en mist penalty voor winnend Napoli

Mertens kon na zeven minuten al de openingstreffer aantekenen in Stadio Carlo Castellani toen de scheidsrechter naar de stip wees. De aanvaller zag zijn inzet echter gekeerd worden door Empoli-doelman Lukasz Skorupski.

Mertens had slechts iets meer dan een kwartier nodig om zijn fout goed te maken. De oud-PSV'er schoot een vrije trap op onberispelijke wijze in de kruising. Na negentien minuten had Lorenzo Insigne al voor de 0-1 gezorgd.

De Italiaan haalde na 38 minuten definitief alle spanning uit de wedstrijd toen Napoli opnieuw een penalty kreeg. Insigne maakte niet dezelfde fout als Mertens en liet Skorupski dit keer kansloos vanaf elf meter: 0-3.

Twintig goals

Empoli deed twintig minuten voor tijd nog wel wat terug via Omar El Kaddouri en na 82 minuten werd het zelfs nog 2-3 nadat ook Empoli een strafschop benutte. Napoli hield echter stand en pakte de drie punten.

Mertens staat nu op twintig doelpunten in de Serie A, evenveel als Mauro Icardi (Internazionale) en Edin Dzeko (AS Roma). Andrea Belotti (Torino) mag zich met 22 treffers voorlopig topscorer noemen.

Napoli stijgt door de zege op Empoli voorlopig naar de tweede plaats met 63 punten. Het AS Roma van Kevin Strootman heeft een punt minder, maar komt later op zondag nog in actie tegen Sassuolo.

