Matchwinner Siem de Jong voelt zich thuis bij PSV

"Ik ben blij dat ik het vertrouwen heb uitbetaald met een doelpunt'', aldus De Jong, die in de laatste drie Eredivisieduels vier maal doel trof.

"In de eerste helft verloren we bijna elke bal. Maar als we Vitesse aan de bal lieten, werden ze niet gevaarlijk. Dan kwam er vaak een lange bal.''

Een ingestudeerde hoekschop betekende uiteindelijk de 1-0. Voor PSV was het de negende zege in tien duels na de winterstop.

"We hebben een aardige serie neergezet'', aldus De Jong, die zondag weer hoopt op een misstap van Feyenoord en Ajax. "Dit was de eerste keer dat ik de negentig minuten vol heb gemaakt. Ik voel me weer sterk, en ik voel me ook thuis hier. Het publiek moet je voor je winnen."

Cocu

PSV-trainer Phillip Cocu, die Bart Ramselaar op de bank zette tegen Vitesse zodat De Jong zijn basisplaats behield, was lovend over de huurling van Newcastle United.

"Siem heeft afgedwongen dat hij blijft staan. Hij heeft rendement, maar nog veel meer kwaliteiten dan alleen maar een doelpunt maken. Hij had ritme nodig. Hij wordt steeds sterker."

PSV staat door de achttiende zege van het seizoen op 61 punten uit 27 duels. Ajax (62 punten) speelt zondag vanaf 14.30 uur de uitwedstrijd tegen Excelsior, terwijl koploper Feyenoord (66 punten) om 12.30 uur in Friesland begint aan het duel met sc Heerenveen.

