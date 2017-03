Babel leidt Besiktas naar kwartfinales EL, goal Strootman baat Roma niet

Besiktas en Olympiakos speelden vorige week de heenwedstrijd in Griekenland met 1-1 gelijk.

Vincent Aboubakar opende in de tiende minuut met een kopbal de score voor Besiktas. Halverwege de tweede helft verdubbelde Babel de marge. De Nederlander stond op de rand van het strafschopgebied volledig vrij en schoot de bal laag binnen.

Na iets meer dan een half uur spelen maakte voormalig sc Heerenveen-aanvaller Tarik Elyounoussi met een halve omhaal de aansluitingstreffer voor Olympiakos. Besiktas moest zes minuten voor rust met tien man verder nadat Aboubakar rood kreeg wegens een kopstoot.

De Grieken wisten niet te profiteren van de overtalsituatie. Een kwartier voor tijd maakte Babel zijn tweede doelpunt met een afstandsschot net buiten het zestienmetergebied. Cenk Tosun besliste in de slotfase de wedstrijd.

Strootman

Strootman zorgde voor het eerste doelpunt van Roma in de met 2-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen Lyon. De middenvelder tikte in de zeventiende minuut bij de tweede paal binnen uit een vrije trap van Daniele De Rossi, nadat Mouctar Diakhaby kort daarvoor de score had geopend voor Lyon.

Vlak voor rust kreeg Strootman twee kansen om Roma op voorsprong te brengen, maar de Oranje-international stuitte tot twee keer toe op doelman Anthony Lopes.

Lucas Tousart bracht Roma na een uur spelen met een eigen doelpunt wel op voorsprong, maar dat was onvoldoende om Roma aan een plaats bij de laatste acht te helpen.

Vorige week verloren de Italianen in Lyon met 4-2. Memphis Depay is niet speelgerechtigd bij Lyon in de Europa League omdat hij voor Manchester United al drie keer meespeelde in Europees verband.

Manchester United

Manchester United plaatste zich voor de kwartfinales ten koste van FK Rostov, dat eerder dit seizoen zowel PSV als Ajax uitschakelde in de Champions League.

De ploeg van manager Jose Mourinho won op Old Trafford met 1-0 dankzij een doelpunt van Juan Mata. De Spanjaard maakte twintig minuten voor tijd het enige doelpunt van de wedstrijd na een prachtig balletje achter het standbeen van Zlatan Ibrahimovic.

Daley Blind begon in de basis bij United en werd halverwege de tweede helft gewisseld. In de heenwedstrijd speelde United met 1-1 gelijk tegen Rostov.

Boëtius

Jean-Paul Boëtius bereikte met KRC Genk eveneens de kwartfinales na een 1-1 gelijkspel voor eigen publiek tegen AA Gent. Vorige week had Genk de heenwedstrijd al met 2-5 gewonnen.

Boëtius leverde de assist bij het doelpunt van Timothy Castagne voor de thuisploeg in de twintigste minuut. Zes minuten voor tijd deed Gent wat terug met een goal van Louis Verstraete.

Schalke 04 besliste het Duitse onderonsje met Borussia Mönchengladbach in zijn voordeel. De ploeg uit Gelsenkirchen speelde met 2-2 gelijk bij Gladbach, nadat de eerste wedstrijd vorige week in 1-1 was geëindigd.

Andreas Christensen en Mahmoud Dahoud zetten de thuisploeg in de eerste helft op voorsprong. Na rust zorgden Leon Goretzka en Nabil Bentaleb (strafschop) voor de doelpunten van Schalke, waar Klaas-Jan Huntelaar de hele wedstrijd op de bank bleef.

Anderlecht

Anderlecht haalde ten koste van APOEL Nicosia de kwartfinales. De Belgen waren in Brussel met 1-0 te sterk voor de Cyprioten dankzij een treffer van Frank Acheampong. Vorige week won Anderlecht de heenwedstrijd met 0-1.

Bij APOEL stond Boy Waterman de hele wedstrijd onder de lat. Bram Nuytinck bleef negentig minuten op de bank bij Anderlecht.

Celta de Vigo voegde zich na een 0-2 overwinning op FK Krasnodar bij de laatste acht. Hugo Mallo en Iago Aspas waren trefzeker namens de Spanjaarden, die vorige week op eigen veld al met 2-1 hadden gewonnen. In de slotfase kreeg Charlos Kabore een tweede gele kaart bij Krasnodar.

