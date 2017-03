Voormalig Sky-renner Edmondson bekent gebruik injectienaalden

Edmondson stelt in een interview met de BBC dat de druk om geselecteerd te worden voor een wedstrijd bij hem zo groot was geworden dat hij een maand lang ''twee tot drie keer per week'' een injectie gebruikte.

Ook verklaarde Edmondson, die in 2013 en 2014 voor Team Sky reed, dat hij last had gekregen van een serieuze depressie na overmatig gebruik van de pijnstiller tramadol.

De leiding van Team Sky zegt dat er inderdaad vitamines en naalden waren aangetroffen op zijn hotelkamer, maar Edmondson ontkend had deze te hebben gebruikt. Dat laatste weerspreekt de 24-jarige Brit nu.

Froome

Team Sky wordt de laatste tijd regelmatig in verband gebracht met vermeend dopinggebruik. Afgelopen maandag sprak Chris Froome zijn steun uit voor teambaas Dave Brailsford.

De manager van de Britse wielerploeg bevindt zich in een lastige situatie na wisselende verklaringen rond dubieuze medicatie binnen het team.

"Ik snap dat mensen teleurgesteld zijn in de manier waarop de ploeg deze zaak heeft aangepakt. Maar ik geloof in ons team en de manier waarop we werken'', stelde Froome maandag in een verklaring in Britse media.

Een parlementaire commissie in Engeland onderzoekt momenteel mogelijk dopinggebruik bij Team Sky en de Britse wielerbond, onder meer naar aanleiding van een pakketje met medicijnen dat in 2011 werd bezorgd aan toenmalig Sky-kopman Bradley Wiggins.