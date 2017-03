Simeone en Griezmann bewieroken 'fantastische' doelman Oblak

In de return hield Oblak de Madrilenen met een paar knappe reddingen op 0-0 tegen de Duitsers, waarna een ovationeel applaus over hem neerdaalde vanaf de tribunes in Estadio Vicente Calderon.

Drie wekend eerder moest de 24-jarige Sloveen wel twee keer vissen in Leverkusen, maar scoorden de Spanjaarden zelf vier keer. Een van die goals kwam toen van Antoine Griezmann, normaal gesproken uitblinker bij Atletico.

Dit keer stak de Franse aanvaller echter de loftrompet over zijn teamgenoot onder de lat. "Oblak is de beste doelman van de wereld. Hij laat dat bijna iedere wedstrijd zien en vandaag ook weer", zei Griezmann, die bijval kreeg van zijn coach Diego Simeone: "Oblak is fantastisch."

Sta-in-de-weg

Ondanks verwoede pogingen slaagde Leverkusen er maar niet in het net te vinden, want elke keer bleek Oblak een te grote sta-in-de-weg. Hij onderscheidde zich met name in een fase in de tweede helft waarin hij binnen enkele seconden drie kansen onschadelijk maakte.

"Ik zag de bal aankomen en ging ervoor", bleef de Sloveen bescheiden. "Ik reageerde daarna snel en kon nog twee keer redding brengen. Gelukkig lukte alles."

