Coach Jardim claimt dat AS Monaco beste aanval van Europa heeft

"We hebben de beste aanval in Europa", jubelde de Portugese oefenmeester na de zege in Stade Louis II.

De statistieken onderschrijven die stelling van Jardim; Monaco maakte dit seizoen in alle competities bij elkaar al 126 doelpunten, waarvan liefst 84 in de Ligue 1.

Dankzij goals van Kylian Mbappé, Fabinho en Tiemoué Bakayoko verzekerde de club uit het prinsendom zich op basis van uitdoelpunten van een ticket voor de kwartfinales. Beide ploegen scoorden zes keer in het tweeluik in het Europese miljoenenbal.

Paniek

Ook volgens Jardims landgenoot Bernardo Silva dankt Monaco de knappe prestaties aan de aanvallende intenties. "We zijn nooit in paniek geraakt", analyseerde de Portugese spelmaker. "Onze kracht dit seizoen is dat we altijd durven te voetballen."

Volgens matchwinner Bakayoko, die de beslissende 3-1 binnen kopte, heeft Monaco kwalificatie voor de kwartfinales zelf afgedwongen. "Dit heeft niets met geluk te maken. We zijn er vol voor gegaan en hebben dit verdiend."

