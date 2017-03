FC Oss ontslaat trainer Gesthuizen na derde nederlaag op rij

Het geloof dat het vertrouwen tussen coach en spelers kan worden hersteld, ontbreekt bij de clubleiding: ''Hierdoor voelen we ons genoodzaakt om afscheid te nemen van de oefenmeester", staat in een verklaring op de website van FC Oss.

Assistent Klaas Wels neemt voorlopig de taken van Gesthuizen over. Wels beschikt over de vereiste papieren om als hoofdtrainer in de Jupiler League te werken.

Gesthuizen was bezig aan zijn eerste seizoen bij FC Oss. Hij volgde afgelopen zomer Reinier Robbemond op, die met Oss als laatste was geëindigd in de Jupiler League.

Achilles'29

In de laatste wedstrijd onder Gesthuizen verloor Oss maandag op eigen veld met liefst 2-7 van SC Cambuur. Dat was de derde nederlaag op rij voor de huidige nummer zeventien van de ranglijst.

Eerder was Gesthuizen trainer van Achilles '29. Zijn contract is Oss liep nog tot het eind van dit seizoen.

