Nederland met Schippers en Martina naar WK estafette

Schippers is kopvrouw op de 4x100 meter en Churandy Martina bij de mannenploeg op de 4x100 meter. De World Relays worden Schippers eerste grote wedstrijd van dit jaar. Ze sloeg het indoorseizoen over.

De 24-jarige Utrechtse Schippers, regerend Europees kampioene op de 100 meter en wereldkampioene op de 200 meter, heeft afgelopen winter voornamelijk getraind onder Rana Reider. De Amerikaan heeft haar sprinttechniek verder verfijnd en ook hard gewerkt aan haar start.

Naast Schippers zijn Naomi Sedney, Jamile Samuel, Madiea Ghafoor en Marije van Hunenstijn geselecteerd voor de vrouwenploeg. Solomon Bockarie, Hensley Paulina, Joren Tromp, Giovanni Codrington en Dimitri Juliet completeren het mannenteam in Nassau.

Doel van beide sprintploegen is een plek in de finale. Het vrouwenteam veroverde vorig jaar bij de EK in Amsterdam de Europese titel op de 4x100 in een Nederlands record van 42,04. Het mannenkwartet eindigde als vierde. Op de Olympische Spelen van Rio reikten de estafetteteams niet tot de finale.

Nederland mocht ook een vrouwenploeg op de 4x400 meter uitzenden naar de WK, maar heeft daar van afgezien. Er zijn onvoldoende atletes beschikbaar.

42 landen

Het wordt de derde editie van de WK estafette. 42 landen hebben zich aangemeld voor het evenement dat op 22 en 23 april gehouden wordt. Nooit eerder deden zoveel landen mee.

Het programma van de WK kent vier estafettedisciplines: 4x100 meter, 4x200 meter, 4x400 meter en 4x800 meter voor zowel mannen als vrouwen. Een mixed 4x400 event zal de tweede dag van de World Relays afsluiten.

In de aanloop naar het toernooi zijn de Nederlandse sprinters op trainingsstage in Florida. Hoogtepunt van het atletiekjaar is de WK in augustus in Londen, waar Usain Bolt afscheid neemt. De Jamaicaan is waarschijnlijk niet aanwezig op de WK estafette.