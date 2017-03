Mourinho: 'Tot manager vier keer titel pakt, is Judas nummer één bij Chelsea'

"Totdat Chelsea een trainer heeft die hen vier landstitels bezorgt, blijf ik de nummer één", reageerde Mourinho tijdens de persconferentie. "Voorlopig is Judas nog altijd nummer één."

De Portugese manager leidde Chelsea in 2005, 2006 en 2015 naar het kampioenschap. Verder was de Londense club alleen in 1955 en 2010 de beste van Engeland.

Maandagavond kwam United al in de eerste helft met tien man te staan na twee gele kaarten voor Ander Herrera. Kort na rust maakte N'Golo Kanté het enige doelpunt van de wedstrijd.

Scheidsrechter

De Portugees zei tegen dat hij scheidsrechter Michael Oliver de hand had geschud en hem had gefeliciteerd. "Michael Oliver is een scheidsrechter met een fantastische potentie. In vier wedstrijden heeft hij ons drie strafschoppen tegen en een rode kaart gegeven", zei hij.

Mourinho werd in het verleden al meerdere malen geschorst wegens commentaar op de scheidsrechters. Daar waakte hij maandag voor. "Meneer Oliver kan naar huis gaan en zijn eigen optreden evalueren. Ik wil zijn werk niet doen. Ik wil hem niet bekritiseren, maar richt me op mijn eigen werk."

Behalve Chelsea wisten ook Manchester City, Arsenal en Tottenham Hotspur zich te plaatsen voor de halve finale van de FA Cup.