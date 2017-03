Ellen Hoog (30) beëindigt na dit seizoen hockeyloopbaan

"Het is een gevoelskwestie", zegt Hoog tegen Ziggo Sport. "Ik heb zin om andere dingen te doen en iets meer de vrijheid te hebben."

"Ik wil me daar voor honderd procent op richten", vervolgde de voormalig Oranje-international. "Het is klaar. Het oude lijf is op."

Hoog besloot in september vorig jaar haar interlandloopbaan te beëindigen. Haar laatste interland was de verloren olympische finale in Rio de Janeiro tegen Groot-Brittannië.

De speelster van Amsterdam veroverde met Oranje goud op de Spelen van 2008 in Peking en van 2012 in Londen. In totaal speelde ze 232 interlands en maakte daarin zestig doelpunten.

In 2004 debuteerde Hoog op 17-jarige leeftijd voor Oranje. Ze werd twee jaar later wereldkampioen met Nederland in Madrid. Haar tweede wereldtitel veroverde ze twee jaar geleden in eigen land.

Hoog werd met Nederland ook drie keer Europees kampioen (in 2005, 2009 en 2011) en won twee keer de Champions Trophy (2004 en 2005).