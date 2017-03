Bronzen WK-medaille op 1000 meter voelde 'onwerkelijk' voor Schulting

"De relay was klote, maar ik heb hier brons gehaald op de 1000 meter en daar ben ik heel trots op", vat Schulting haar dag samen voor de camera van NUsport.

De 19-jarige Friezin revancheerde zich met haar podiumplek op de 1000 meter voor een enigszins teleurstellende eerste finaledag. Zaterdag was ze te gespannen en strandde ze op de 1500 meter in de halve finales en op de 500 meter in de kwartfinales.

"Na zaterdag was ze natuurlijk helemaal niet happy", aldus bondscoach Jeroen Otter. "Ik heb 's avonds een halfuurtje met haar gezeten om een iets andere mindset bij haar te krijgen. Als je in onze sport ook maar een halve seconde naar achteren kijkt, dan is dat toch al weer een stuk gewicht op je schouders dat je eigenlijk niet moet meenemen."

Schulting was zelf naar Otter toegestapt om even te praten. "Dat gesprek luchtte op", stelt de Nederlands kampioene. "Zaterdag was een rotdag, maar daar heb ik van geleerd en die lessen heb ik zondag alweer toegepast. Daar ben ik heel blij mee."

Emotioneel

Schulting kwam zondag overtuigend door de kwart- en halve finale van de 1000 meter. In de eindstrijd gleed ze als vierde over de streep, maar door een straf voor de Zuid-Koreaanse Choi Min-Jeong schoof ze op naar het podium.

"Ik had er helemaal geen rekening meer mee gehouden dat ik nog een medaille zou winnen", aldus Schulting. "Ik dacht dat ik vierde was geworden en gewoon niet hard genoeg geschaatst had."

"Toen ik opeens derde was, dacht ik: What the fuck, dit klopt niet. Het was een beetje onwerkelijk. Maar toen ik een paar uur later op het podium stond, besefte ik dat ik echt de derde van de wereld ben op de 1000 meter. Toen had ik ook een beetje een emotioneel gevoel."

Relay

Emotioneel was even daarvoor ook de relay, waarin Nederland met nog drie rondes te gaan op de tweede plek lag, maar door een val van Ter Mors in één klap kansloos was voor een medaille.

"Ik was zo gefocust op mijn eigen beurt, dat ik de val niet gezien heb", stelt Schulting. Ik zag Jorien eigenlijk alleen in de boarding liggen en toen wist ik dat het te laat was. Op dat moment ging er echt van alles door me heen."

Door de afwezigheid van Zuid-Korea, de wereldkampioen van 2015 en 2016 op de relay, wisten de Nederlandse vrouwen dat ze een unieke kans op de wereldtitel.

"Ik voelde me onwijs sterk voor de laatste twee rondes en had echt het gevoel dat ik de Chinese nog voorbij had kunnen gaan. Zo'n val is onwijs zuur, want we zijn ontzettend goed."