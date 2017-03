McClaren voor de tweede keer ontslagen als manager Derby County

Het is al de tweede keer dat McClaren is ontslagen door Derby County. De voormalig trainer van FC Twente werd medio 2015 ook al op straat gezet door de 'Rams', die hij vanaf de zomer van 2013 onder zijn hoede had.

Eind vorig jaar stelde Derby McClaren opnieuw aan en legde hem tot de zomer van 2018 vast. Daarvoor was hij manager van Newcastle United, maar daar werd hij ook ontslagen wegens tegenvallende resultaten.

Derby bezet dit seizoen de tiende plaats in de Championship. In de laatste negen wedstrijden boekte de ploeg slechts één overwinning.

McClaren was eerder actief als speler bij Derby en was er in 1995 assistent van manager Jim Smith.

McClaren had eerder als trainer onder meer FC Twente, Nottingham Forest, VfL Wolfsburg en Middlesbrough onder zijn hode.

Ook was hij van medio 2006 tot eind 2007 bondscoach van Engeland. Met Twente veroverde hij in 2010 de enige landstitel uit de clubgeschiedenis.