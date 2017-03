Real neemt koppositie over van Barcelona, Strootman wint met Roma

Real kwam halverwege de eerste helft op achterstand door een eigen doelpunt van doelman Keylor Navas. Vlak voor rust bracht Cristiano Ronaldo de Madrilenen op gelijke hoogte.

Een kwartier voor tijd moest Betis met tien man verder na een tweede gele kaart voor Cristiano Piccini. Binnen drie minuten profiteerde Real van de overtalsituatie via een doelpunt van Sergio Ramos.

Dankzij de zege gaat Real met twee punten voorsprong op Barcelona aan kop in de Primera Division. De ploeg van coach Zinedine Zidane moet bovendien nog een wedstrijd inhalen.

Barcelona, dat dinsdag nog via een historische 6-1 zege op Paris Saint-Germain de kwartfinales van de Champions League bereikte, kwam tegen Deportivo vijf minuten voor rust op achterstand door een doelpunt van Joselu.

Direct na rust zorgde Luis Suarez voor de gelijkmaker van de ploeg van coach Luis Enrique, maar een kwartier voor tijd kopte Alex Bergantinos Deportivo opnieuw op voorsprong.

Voor Barcelona betekende het de eerste nederlaag sinds 2 oktober vorig jaar in de Primera Division en de derde van het seizoen.

Serie A

In de Serie A bracht Stephan El Shaarawy AS Roma halverwege de eerste helft op voorsprong tegen Palermo. Een kwartier voor tijd verdubbelde Edin Dzeko de score en in de extra tijd bepaalde Bruno Peres de eindstand.

Strootman viel achttien minuten voor tijd in bij Roma, dat tweede staat op acht punten van koploper Juventus. 'De Oude Dame' won vrijdag al met 2-1 van AC Milan.

Internazionale haalde eerder op de dag met 7-1 uit tegen Atalanta Bergamo. Mauro Icardi en Ever Banega ieder drie drie keer. Icardi maakte in de eerste helft tegen Atalanta in een tijdsbestek van negen minuten een loepzuivere hattrick.

Nog voor rust breidde Banega de voorsprong met twee treffers uit naar 5-0. Vlak voor de onderbreking deed Remo Freuler iets terug namens Atalanta, waar Hans Hateboer de hele wedstrijd op de bank bleef.

Roberto Gagliardini zorgde vroeg in de tweede helft voor het zesde doelpunt van Inter en ruim twintig minuten voor tijd bepaalde Banega de eindstand. Dankzij de overwinning klimt Inter naar de vierde plaats in de Serie A.

Napoli was thuis met 3-0 te sterk voor Crotone. Lorenzo Insigne opende na iets meer dan een half uur de score uit een penalty. Oud-PSV'er Dries Mertens verdubbelde halverwege de tweede helft, eveneens uit een strafschop, de marge.

Twintig minuten voor tijd maakte Insigne ook de derde treffer van Napoli, dat derde staat op twee punten van Roma.

Verhaegh

In de Bundesliga miste Paul Verhaegh een strafschop voor FC Augsburg in de met 3-0 verloren uitwedstrijd tegen Schalke 04. De aanvoerder verzuimde bij een 2-0 achterstand te scoren vanaf elf meter.

De eindstand in Gelsenkirchen stond al bij rust op het scorebord. Guido Burgstaller maakte de eerste twee doelpunten voor 'Die Königsblauen' en Daniel Caligiuri zorgde voor de derde treffer.

Klaas-Jan Huntelaar bleef de hele wedstrijd op de bank bij Schalke, dat de elfde plaats op de ranglijst inneemt. Bij Augsburg maakte Verhaegh de negentig minuten vol en ontbrak de geblesseerde Jeffrey Gouweleeuw.

Besiktas

In Turkije speelde Ryan Babel met Besiktas voor eigen publiek met 2-2 gelijk tegen Kayserispor. Vincent Aboubakar redde twee minuten voor tijd een punt voor de koploper in de Süper Lig.

Aboubakar bracht Besiktas tien minuten na rust ook op voorsprong. Vervolgens boog Kayserispor de achterstand om in een voorsprong via een goal van Umut Bulut en een eigen doelpunt van Andreas Beck.

Babel speelde alleen in de eerste helft mee bij Besiktas, dat ondanks het gelijkspel koploper blijft. De voorsprong op nummer twee Istanbul Basaksehir, dat eerder op de dag met 0-3 won bij Konyaspor, is nu nog twee punten.

