Zenuwen spelen Schulting parten op tegenvallende eerste finaledag WK

"Iedereen omschrijft me misschien als koel, maar ik ben geen superheld", aldus Schulting. "Ik ben ook altijd zenuwachtig voor een race."

Die zenuwen speelden haar zaterdag naar eigen zeggen parten op de 1500 meter, de eerste afstand van de dag. De jonge Friezin kwam in haar halve finale niet verder dan de vierde plaats, waardoor ze veroordeeld was tot de B-finale.

Daarin hinderde Schulting in haar gretigheid de Australische Deanna Lockett, waardoor ze tegen een straf aanliep en geen punten verdiende voor het algemeen klassement.

"Het plan was om rustig te blijven, maar ik bleef helemaal niet rustig. Ik wilde te graag winnen", analyseert de nummer vijf van de WK van vorig jaar. "En dan maak ik ook nog een debiele fout in de B-finale. Maar daar leer ik ook weer van."

Basissnelheid

Zoals dat in het shorttrack gebruikelijk is, moest Schulting snel na de teleurstellende 1500 meter alweer verder met de 500 meter. Op de kortste afstand strandde de Nederlands kampioene al direct in de kwartfinale.

"Ik wilde na de 1500 meter de knop omzetten voor de 500 meter, maar dat ging niet goed. Dat is vrij klote, om het zo maar eens te zeggen."

Schulting spreekt tegen dat ze te veel druk voelt bij de WK in eigen land. "Ik leg mezelf druk op, niet het publiek."

"Maar je ziet dat de Aziatische vrouwen en Elise Christie nog iets beter zijn, meer basissnelheid hebben. Ik moet het hebben van het tactische spel, maar als het daarin al een klein beetje tegenzit, kan het direct al heel erg tegenzitten."

Otter

Bondscoach Jeroen Otter omschreef de ontwikkeling die zijn pupil nog moet doorlopen om mee te kunnen doen met de absolute wereldtop op zijn geheel eigen wijze.

"Dit is een sport waarin je echt stalen zenuwen nodig hebt", aldus Otter. "Ik denk dat Suzanne ijzeren zenuwen heeft, maar die moeten nog gehard worden. In dat proces zit ze nu. Ze doet nog niet de juiste dingen op het juiste moment."

"Ze moet nog meer een jager worden, maar dan een jager op het juiste moment. Niet een wolf die iemand al een halfuur aan het opjagen is, maar een poema die uit een boom springt. Dat is nog iets dat ze moet leren."

Volgens Otter is dat een fase die iedere jonge shorttracker door moet komen op weg naar het winnen van prijzen. "Bij sommigen gaat het wat sneller dan bij anderen, maar over het algemeen leert Suzanne snel, dus laten we er maar vanuit gaan dat ze deze lessen zondag al goed kan toepassen."

"Maar in ons team zeggen we altijd: 'Hopen doe je op het toilet en geloven in de kerk. Wij moeten gewoon presteren."

Relay

Schulting krijgt zondag op de 1000 meter nog een laatste kans op een individuele WK-finale in Rotterdam. De huidige nummer tien van het algemeen klassement zal zich moeten verbeteren om de 3000 meter superfinale te bereiken, want daarvoor plaatst alleen de top acht zich.

Schulting rijdt op de slotdag van de WK in ieder geval de finale van de relay met de Nederlandse ploeg. In de halve finale van zaterdag maakte het Oranje-kwartet een goede indruk met een zege voor Hongarije, Canada en Rusland.

"Ik wilde zo graag de finale halen, ik ben supertrots op het team", stelt Schulting. "Het maakt zeker het een en ander goed voor mij."