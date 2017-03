Cocu stelt dat PSV zich even moest herpakken tegen Go Ahead

''We hebben vandaag veel energie in de wedstrijd gestoken, veel druk gezet en we hebben ze geen minuut laten voetballen", zei Cocu na afloop van de wedstrijd.

PSV kwam in de veertigste minuut op voorsprong via een penalty van Siem de Jong. Kort na rust bracht Elvis Manu Go Ahead op gelijke hoogte.

"Na de tegengoal hadden we twee of drie minuten nodig om ons te herpakken", constateerde de coach. "We drongen Go Ahead vanuit de organisatie terug op eigen helft en maakten drie goede goals."

Luuk de Jong zorgde na iets meer dan een uur spelen voor de 1-2 en vijf minuten voor tijd besliste Andres Guardado de wedstrijd.

Het was de eerste keer dat Siem en Luuk de Jong samen in één wedstrijd scoorden. ''Ik ben blij voor mijn broer dat hij scoorde", zei Siem de Jong na afloop. "Een belangrijke. Ik had er zelf nog één meer mogen maken."

PSV heeft na zaterdag vijf punten minder dan koploper Feyenoord en één minder dan nummer twee Ajax.

Volgens Cocu richt PSV zich in eerste instantie op de tweede plaats. ''De concurrenten spelen nog dit weekend. We vechten eerst voor de tweede plek.''

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie