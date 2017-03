Mayweather stelt pensioen uit voor boksgevecht met McGregor

Mayweather, zoals de bijnaam van de boksmiljardair luidt, wil het opnemen tegen de Ierse MMA-vechter Conor McGregor.

''Ik wil geen gehuil meer horen over geld. Teken die papieren en laten we in juni vechten'', riep Mayweather in een boodschap aan McGregor.

De Ier daagde Mayweather eind vorig jaar uit, nadat hij er als eerste in was geslaagd om in twee verschillende gewichtsklassen kampioen te worden van de UFC, de grootste MMA-organisatie.

Mayweather kwam in september 2015 voor het laatst in actie. Hij won al zijn 49 gevechten als profbokser en besliste 26 van zijn duels op knock-out.

In mei van 2015 vocht Mayweather met Manny Pacquiao voor een kleine 300 miljoen dollar. De 39-jarige Amerikaan werd door de jury unaniem uitgeroepen tot winnaar.

Afgelopen maand meldde The Irish Sun dat McGregor en Mayweather een akkoord zouden hebben bereikt om later dit jaar tegen elkaar in de ring te stappen in Las Vegas.