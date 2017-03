Shiffrin verovert voor de vierde keer wereldbeker slalom

Shiffrin zag haar enige overgebleven concurrente Veronika Velez Zuzulova uit Slowakije tijdens de eerste run uitvallen.

Met alleen de slotwedstrijd volgende week in Aspen nog te gaan, is Shiffrin aan kop van het klassement niet meer in te halen. Haar voorsprong op Velez Zuzulova bedraagt 145 punten.

De drievoudig wereldkampioene én olympisch kampioene op de slalom won het wereldbekerklassement van haar favoriete onderdeel eerder in 2013, 2014 en 2015.

Shiffrin ligt dit seizoen ook op koers om voor het eerst het algemene wereldbekerklassement te winnen. In dat klassement heeft ze 278 punten voorsprong op de Sloveense Ilka Stuhec, die tweede staat.

Na de eerste run in Squaw Valley neemt de Amerikaanse de tweede plaats in, op twee honderdsten van de Zwitserse Wendy Holdener. Later op zaterdag volgt de tweede slalom over de piste in Californië.