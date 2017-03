Van Gerwen wint bij rentree, Van Barneveld klopt Klaasen

Van Gerwen staat met acht punten uit vijf wedstrijden tweede in de stand. Alleen Peter Wright, die met 7-5 won van James Wade, staat er iets beter voor.

Met een fraaie twaalfdarter kwam Van Gerwen halverwege een break voor, maar Huybrechts sloeg direct terug en trok de stand weer gelijk: 4-4.

Bij 5-5 drukte Van Gerwen alsnog door tegen de Belg, die nog altijd wacht op zijn eerste zege in de Premier League. 'Mighty Mike' brak zijn tegenstander door tachtig uit te gooien en klaarde de klus vervolgens in zijn eigen leg.

Omdat Van Gerwen vorige week niet in actie kwam, moet hij nog een wedstrijd inhalen. Op 23 maart zal hij daarom in Manchester twee partijen op één avond spelen.

Wright

Wright is de nieuwe leider in de Premier League. De Schot, die zondag bij de UK Open zijn eerste grote titel pakte, komt door zijn zege op Wade na zes wedstrijden op negen punten.

Later donderdag komen Raymond van Barneveld en Jelle Klaasen nog in actie. Als nummers acht en tien in de stand hebben beide spelers een zege hard nodig om aan te haken.

De volgende speelronde in de Premier League wordt gespeeld op Nederlandse bodem. De darters strijken komende donderdag neer in een nu al uitverkocht Ahoy in Rotterdam.