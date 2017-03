Strootman verliest met Roma in Lyon, gelijkspel Blind met United

Bij Lyon-Roma, waar Strootman de hele wedstrijd speelde namens de bezoekers, viel er veel te genieten. De wedstrijd voltrok zich in een enorm hoog tempo met kansen over en weer.

Memphis Depay, die niet speelgerechtigd is bij Lyon, zag zijn ploeg in de achtste minuut op voorsprong komen door Mouctar Diakhaby. Nog voor rust nam Roma via Mohamed Salah en Federico Fazio echter de leiding.

Na rust kantelde de wedstrijd opnieuw. Corentin Tolisso maakte binnen twee minuten gelijk en een kwartier voor tijd zorgde Nabil Fekir op fraaie wijze voor 3-2. Alexandre Lacazette zorgde voor een fraai slotstuk: 4-2.

Henrikh Mkhitaryan bezorgde United in Rostov in de 29e minuut een belangrijk uitdoelpunt. De Armeniër schoot van dichtbij raak na een pass van Zlatan Ibrahimovic, die door Marouane Fellaini in stelling was gebracht.

Rostov, dat eerder dit seizoen Ajax uit de Champions League hield en de hand had in de Europese uitschakeling van PSV, kwam in de 53e minuut via Aleksandr Bukharov langszij. Blind had bij United een basisplaats en werd in de 92e minuut gewisseld.

Gent-Genk

In Gent werd de Belgische confrontatie tussen AA Gent en KRC Genk een spektakelstuk: 2-5. Bij rust leidden de bezoekers al met 1-4 dankzij Ruslan Malinovsky, Omar Colley, Mbwana Samata en Jere Uronen. Jean-Paul Boëtius leverde een assist. Samuel Kalu scoorde voor Gent.

Na rust leek de spanning terug te keren door een treffer van Kalifa Coulibaly. Vlak daarna kreeg Gent via een strafschop de kans op 3-4, maar Jeremy Perbet miste. Mbwana Samata maakte er vervolgens nog 2-5 van.

Ryan Babel heeft met Besiktas ook nog volop zicht op de kwartfinales. De oud-Ajacied speelde met de Turkse club met 1-1 gelijk op bezoek bij Olympiakos, dat via de 36-jarige Esteban Cambiasso nog wel op voorsprong kwam. Vincent Aboubakar maakte na rust gelijk.

Anderlecht, met Bram Nuytinck in de basis, won met 0-1 op bezoek bij APOEL Nicosia. Nicolae Stanciu scoorde na een halfuur tegen de Cyprioten, waar doelman Boy Waterman en aanvaller Lorenzo Ebecilio meededen.

Huntelaar

In Gelschenkirchen eindigde het Duitse treffen tussen Schalke 04 en Borussia Mönchengladbach onbeslist: 1-1. Jonas Hofmann zorgde voor 0-1 en Guido Burgstaller maakte gelijk voor de ploeg waar Klaas-Jan Huntelaar op de bank bleef.

Celta de Vigo won op het nippertje met 2-1 van FK Krasnodar. Daniel Wass zette de Spanjaarden al vroeg op voorsprong en Viktor Claesson maakte na rust gelijk, maar Claudio Beauvue bezorgde Celta in de slotminuut alsnog de zege.

De returns zijn volgende week donderdag. De winnaars van de dubbele ontmoetingen plaatsen zich voor de kwartfinale van de Europa League.

