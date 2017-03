Gelijkspel Blind met United in Rostov, Nuytinck wint met Anderlecht

Henrikh Mkhitaryan bezorgde United in Rostov in de 29e minuut een belangrijk uitdoelpunt. De Armeniër schoot van dichtbij raak na een pass van Zlatan Ibrahimovic, die door Marouane Fellaini in stelling was gebracht.

Rostov, dat eerder dit seizoen Ajax uit de Champions League hield en de hand had in de Europese uitschakeling van PSV, kwam in de 53e minuut via Aleksandr Bukharov langszij.

De Russische spits nam een pass in de diepte geweldig aan op zijn borst en liet vervolgens doelman Sergio Romero kansloos. Het bleef vervolgens bij 1-1.

Blind kreeg van trainer José Mourinho een basisplaats bij United. De Oranje-international werd in de 92e minuut gewisseld.

Anderlecht

Nuytinck maakte bij de Belgische recordkampioen Anderlecht de negenig minuten vol op Cyprus. Hetzelfde gold voor landgenoot Boy Waterman bij APOEL. Lorenzo Ebecilio werd bij de kampioen van Cyprus twintig minuten voor tijd gewisseld.

Anderlecht kwam na een halfuur spelen op voorsprong dankzij Nicolae Stanciu. De Roemeense middenvelder schoof de bal na goed voorbereidend werk van Leander Dendoncker keurig in de verre hoek achter doelman Waterman.

Het 250e doelpunt voor Anderlecht in Europees verband bleek genoeg voor de overwinning. Als Anderlecht volgende week de volgende ronde haalt, zitten er twee Belgische ploegen bij de laatste acht. AA Gent en KRC Genk zijn in de achtste finales namelijk aan elkaar gekoppeld.

De returns zijn volgende week donderdag. De winnaars van de dubbele ontmoetingen plaatsen zich voor de kwartfinale van de Europa League.

