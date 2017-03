Barcelona verlengt contract Rakitic tot medio 2021

Rakitic had nog een verbintenis in Camp Nou die liep tot medio 2019. De middenvelder is bezig aan zijn derde seizoen bij Barcelona, dat hem in 2014 overnam van Sevilla.

Clubs die Rakitic in willen lijven, moeten diep in de buidel tasten. In het nieuwe contract is een vastgestelde transfersom opgenomen van 125 miljoen euro, meldt Barcelona.

De Kroatisch international speelde tot nu toe 145 duels voor de ploeg van trainer Luis Enrique. Hij scoorde daarin 23 keer. Dit seizoen staat de teller op zes goals.

Rakitic won in 2015 de Champions League met Barcelona. Een jaar daarvoor legde hij met Sevilla beslag op de Europa League. Eerder speelde hij voor Schalke 04 en FC Basel.

Vrijdag zet Rakitic zijn handtekening onder het nieuwe contract.

