Groenewegen put uit derde plaats in Parijs-Nice vertrouwen voor Tour

"In dit deelnemersveld is het prima om als derde te finishen en de sprinttrein op de rails te houden", zegt de 23-jarige renner van Lotto-Jumbo. "We moeten nog wat beter worden en dan kunnen we met vertrouwen gaan werken richting de Tour de France."

Groenewegen ging dinsdag in aanloop naar de sprint nog flink de fout in. Hij kwam in de slotkilometers van de derde rit aan de verkeerde kant van een rotonde terecht en ging vervolgens onderuit.

"We verprutsten het toen, maar lieten nu zien daarvan geleerd te hebben. Na de laaste klim reden mijn ploeggenoten me keurig naar voren. In de finale bleven we goed samen en hebben we zo lang mogelijk gewacht."

De Amsterdammer ging zijn sprint desondanks vroeg aan, maar werd in de laatste meters nog overvleugeld door de Duitse topsprinter Greipel. Na bestudering van de fotofinish bleek ook de Fransman Démare zijn wiel net iets eerder over de streep te hebben gedrukt.

Hectisch

"Het was een erg hectische sprint", vond Groenewegen. "Ik had geen andere keus dan om de sprint vroeg aan te gaan. Toen Greipel me passeerde, had ik meteen door dat hij vandaag de sterkste was. Dat moet je dan accepteren."

Groenewegen verwacht dat Lotto-Jumbo over vier maanden in de Tour de France de vruchten gaat plukken van de basis die nu in Parijs-Nice wordt gelegd.

"Vorig jaar tijdens de Tour durfden we niet lang te wachten. Nu hebben we steeds meer geduld met onze sprinttrein. Als je ziet hoe we het nu doen, kunnen we alleen maar tevreden zijn."

De Franse rittenkoers gaat vrijdag verder. Dan gaan de renners in een bergrit over 193 kilometer van Aubagne naar Feyence.