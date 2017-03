Terugblik schaatsseizoen: 'Ze doen het in hun broek voor Sven'

Wie heeft het afgelopen seizoen de meeste indruk gemaakt?

Mark Tuitert, olympisch kampioen 1500 meter (2010): "Sven Kramer, en dan vooral zijn ontwikkeling op de 1500 meter. Sven is al zo lang de beste en hij wordt alleen maar beter. Dat hij nog steeds zo ontspannen, zo zelfverzekerd, zo gemotiveerd is…"

Renate Groenewold, tweevoudig winnares olympisch zilver 3 kilometer (2002 en 2006): "Sven Kramer, vanwege zijn stabiliteit. De combinatie van ontspanning en macht waarmee hij rijdt, is dit jaar echt uitzonderlijk geweest. Hij groeit nog steeds, als schaatser en als persoonlijkheid, en hij verbaast ons nog steeds."

Jochem Uytdehaage, olympisch kampioen 5 en 10 kilometer (2002): "Daar hoef ik niet lang over na te denken: Kai Verbij. Dat Ireen Wüst en Sven Kramer hun titels pakken is natuurlijk mooi, maar Verbij heeft zich getoond als een stabiele en constante schaatser, getuige zijn Europese- en wereldtitel sprint."

Martin Hersman, oud-schaatser en commentator bij de NOS: "Sven Kramer is beter dan ooit. Hij kan alleen maar verliezen, het is pas nieuws als hij niet wint. Als Sven het stadion binnenstapt, doet de rest het al in zijn broek voor hem."

Welk wereldrecord sneuvelt er als eerst?

Tuitert: "De huidige wereldrecords staan erg scherp en komend seizoen staan de World Cups in Calgary en Salt Lake City gepland tijdens een trainingsperiode. De schaatsers zullen vooral toewerken naar de Olympische Spelen en niet te vroeg willen pieken. Als ik dan toch iets moet noemen, zeg ik de 1000 meter bij de mannen. Door Kjeld Nuis natuurlijk!"

Groenewold: "Sven zat er op de Olympische baan in Gangneung slechts twee seconden boven op de 10 kilometer en Ronald Mulder kwam op de 500 meter tot op een tiende bij de WK sprint in Calgary, dus het zit er wel aan te komen. Ik denk echter dat Kjeld Nuis op de 1000 meter de beste kans heeft."

Uytdehaage: "Op een laaglandbaan zou het alleen nog kunnen op de 10 kilometer. Ronald Mulder op de 500 meter en Kjeld op de 1000 meter zaten er recent al heel dicht tegenaan, ik denk dat die de grootste kans maken.

Hersman: "Sven gaat op de 5 kilometer nog een wereldrecord rijden. De grens van zes minuten is wellicht te hoog gegrepen, maar hij gaat die tijd op 6:01 zetten bij de wereldbeker in Calgary in november.

Gaat Kjeld Nuis vanaf nu de middellange afstanden domineren?

Tuitert: "Kjeld heeft dit seizoen eindelijk de wereldtitels gepakt die bij zijn status horen. Op de 1000 meter is hij het afgelopen seizoen oppermachtig geweest, op de 1500 meter is er echter nog veel concurrentie. Dat is ook een diverse afstand, dat maakt domineren moeilijk."

Groenewold: "Nuis moet volgend seizoen laten zien hoe stabiel hij is. Winnen is stap één, een constant niveau halen is alweer iets heel anders. Er is wel een last van zijn schouders gevallen nu hij die wereldtitels heeft gewonnen."

Uytdehaage: "Het voordeel voor Kjeld is dat hij na al die tweede plaatsen nu heeft geleerd hoe te winnen. Domineren deed 'ie eigenlijk dit jaar al, zeker op de belangrijkste momenten. De 1500 meter is echter te divers, nu ook Kramer en Patrick Roest zich laten zien op die afstand."

Hersman: "Kjeld is zeker constanter geworden, maar de concurrentie is enorm en zit niet stil. Op de 1000 meter heeft hij te maken met Denis Yuskov, Vincent De Haitre en Kai Verbij, op de 1500 meter met mannen als Kramer, Roest en Joey Mantia. Die laatste afstand is sowieso het moeilijkst om te beheersen, laat staan domineren."

Kunnen de Nederlandse sprintvrouwen nog aanhaken bij de wereldtop?

Tuitert: "Het is afgelopen seizoen wel duidelijk geworden dat we geen opvolgers hebben voor dames als Annette Gerritsen, Margot Boer en Thijsje Oenema. We zijn een beetje verwend geraakt door hun prestaties en je ziet dat zoiets binnen één generatie alweer weg kan zijn."

Groenewold: "Op de 500 meter zijn de rondes niet snel genoeg. Nao Kodaira heeft daarin bijvoorbeeld wel een enorme stap gezet. Het verschil bij de damessprint is erg merkbaar geworden, dit seizoen deed alleen Jorien ter Mors bij de 1000 meter mee om de podiumplaatsen."

Uytdehaage: "Op de 500 meter zijn de Aziatische dames gewoon beter, geen discussie. Er kan geen enkel foutje meer gemaakt worden op die afstand. Iemand als Sanneke De Neeling rijdt wel lekker mee, maar tussen leuk meerijden en echt meedoen zit een groot verschil."

Hersman: "De Aziatische vrouwen zijn te goed, zeker op de kortste afstand. Dat verschil wordt voor de Olympische Spelen niet meer goedgemaakt. Alleen een topfitte Jorien ter Mors in vorm kan wellicht meedoen, maar zij kwakkelde het afgelopen seizoen toch wat met haar gezondheid."

Hebben Patrick Roest en Antoinette De Jong zich definitief aangediend als opvolgers van Kramer en Wüst?

Tuitert: "Patrick is een iets ander type dan Sven. De 1500 meter kan echt een wapen worden voor hem, zoals de 10 kilometer dat voor Sven is. Antoinette de Jong heeft zich laten zien als een echte allroundster, maar ze zit nog lang niet op het niveau van Ireen. We moeten ze ook niet te veel met elkaar vergelijken, want Sven en Ireen zijn uniek."

Groenewold: "Patrick heeft zich dit seizoen zeker aangediend als kandidaat, als die volgend jaar eenzelfde stap kan maken als dit seizoen, kan hij zelfs Sven gaan uitdagen. Antoinette moet die volgende stap nog maken. Na twee seizoenen op dit niveau kan ze Ireen nog niet uitdagen."

Uytdehaage: "Bij Roest heb ik het idee dat hij het Sven nog lastig kan gaan maken, bij De Jong heb ik dat minder. We hadden stiekem gehoopt dat zij dichter op Wüst zou zitten, maar het gat bleek dit seizoen nog altijd aanzienlijk. Roest heeft zich echt razendsnel ontwikkeld, de leercurve van De Jong is wat meer geleidelijk gebleken."

Hersman: "Sven en Ireen hebben door hun ervaring vooral mentaal een enorme voorsprong. Als Kramer het stadion binnenloopt, zie je bijvoorbeeld de Noren de moed al in de schoenen zakken. Roest en De Jong zijn nog niet zover."

